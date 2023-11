Kasus Positif Cacar Monyet di Jakarta Bertambah Lagi Jadi 25

Selain itu, Ngabila menjelaskan ada enam orang yang diduga bergejala cacar monyet. Sementara 60 orang lain yang sempat masuk kategori suspek telah dinyatakan negatif berdasar hasil pemeriksaan PCR.Banyak Warga Komplain, Polisi Kembali Hapus Tilang Uji Emisi

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memprediksi kasus cacar monyet di Indonesia mencapai angka 3.600 kasus dalam satu tahun apabila tidak ada edukasi pada kelompok berisiko tinggi. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu mengatakan edukasi merupakan langkah kunci di samping melakukan vaksinasi cacar monyet.

Edukasi itu meliputi perilaku hidup bersih dan sehat serta tidak melakukan hubungan seksual jika bergejala.

