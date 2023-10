Kasus Google Meluas, Bos Besar Turun Gunung

Foto: CEO Alphabet Sundar Pichai tiba di Forum Wawasan Kecerdasan Buatan (AI) bipartisan untuk seluruh senator AS yang diselenggarakan oleh Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer (D-NY) di US Capitol di Washington, AS, 13 September 2023. (REUTERS/JULIA NIKHINSON)Google sedang tersandung kasus antimonopoli di berbagai negara. Mulai dari Amerika Serikat (AS), hingga ke wilayah Eropa, dan terakhir di Jepang.

Pichai dipanggil sebagai saksi. Ia akan diinterogasi soal investasi yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan posisinya sebagai mesin pencari nomor satu.Dalam pemeriksaan silang atau cross examination, pemerintah AS akan menanyakan ke Pichai soal keputusan perusahaan membayar miliaran dolar AS setiap tahun untuk menjadikan Google Search sebagai mesin pencari otomatis di smartphone.

Dominasi mesin pencari membuat Google meraup keuntungan besar dari iklan digital. Hal ini juga dinilai tak sehat bagi kompetisi. Kata Google, jika pengguna tak puas dengan mesin pencari default, mereka tetap bisa mengganti ke penyedia layanan mesin pencari lain.Baru-baru ini, kasus Google juga meluas hingga ke Jepang. Pengawas persaingan usaha Jepang mengatakan pihaknya mulai menyelidiki Google atas kemungkinan pelanggaran Undang-Undang antimonopoli dalam layanan pencarian web. headtopics.com

Mereka juga mempelajari praktik Google yang memaksa pembuat smartphone Android memasang aplikasi browser Google Search dan Google Chrome dengan aplikasi Google Play."Ada kecurigaan bahwa melalui langkah-langkah ini mereka mengecualikan aktivitas bisnis pesaing dan membatasi aktivitas bisnis mitra bisnisnya di pasar layanan pencarian," kata seorang pejabat JFTC, dikutip dari Reuters.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: cnbcindonesia »

G-Dragon BIGBANG Terseret Kasus Narkoba, Buntut Kasus Lee Sun Kyun?Pada 25 Oktober, News1 melaporkan bahwa G-Dragon telah didakwa tanpa penahanan oleh Badan Kepolisian Metropolitan Incheon atas tuduhan melanggar UU Pengendalian Narkotika Baca lebih lajut ⮕

Kasus Cacar Monyet di Jakarta Terus Bertambah, Kemenkes Prediksi Bisa Mencapai 3.600 KasusBerita Kasus Cacar Monyet di Jakarta Terus Bertambah, Kemenkes Prediksi Bisa Mencapai 3.600 Kasus terbaru hari ini 2023-10-26 17:58:49 dari sumber yang terpercaya Baca lebih lajut ⮕

Monkeypox di Indonesia Bertambah Jadi 17 Kasus, Dua Kasus di Luar JakartaKasus monkeypox atau cacar monyet kembali bertambah di Indonesia. Per hari ini, Jumat 27 Oktober 2023, total ada 17 kasus positif monkeypox. Baca lebih lajut ⮕

Kemenkes Konfirmasi Ada 14 Kasus Cacar Monyet di IndonesiaKementerian Kesahatan (Kemenkes) mengungkapkan kasus cacar monyet atau monkeypox di Indonesia sebanyak 14 kasus. Baca lebih lajut ⮕

Kemenkes Prediksi Cacar Monyet di Indonesia Capai 3.600 Kasus SetahunKementerian Kesehatan (Kemenkes) memprediksi kasus cacar monyet di Indonesia mencapai angka 3.600 kasus dalam satu tahun. Baca lebih lajut ⮕

Israel Gempur Wilayah Gaza Lagi Saat Putin Peringatkan Konflik Dapat Meluas ke Luar Timur TengahIsrael membombardir Jalur Gaza ketika negara itu bersiap untuk melakukan invasi darat, yang bertujuan untuk memusnahkan kelompok militan Palestina Hamas. Baca lebih lajut ⮕