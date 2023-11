Kasus Dugaan Penganiayaan Sayat Pipi Siswa MI Dau di Malang, Polisi Lakukan Penyelidikan

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menghapus sanksi penilangan bagi kendaraan yang kedapatan tak lolos uji emisi gas buang Seorang ibu bernama Diah saat hendak berbelanja di Pasar Agung, Sukamjaya, Kota Depok menjadi korban salah tembak hingga pipi kirinya bolong tertembus peluru

Kim Min-jae yang saat ini bermain untuk Bayern Munich menjadi orang kedua Korea Selatan yang memenangkan penghargaan ini setelah Son Heung-min. Kekuatan militer Houthi Yaman yang serukan perang terhadap israel ternyata punya rudal jarak jauh buatan sendiri, dan pernah dipamerkan pada September 2022 lalu

Pelaku pembunuhan bernama Khoiri (52) tega menghabisi nyawa menantunya sendiri Fitria Almuniroh Hafidloh Diyanah (23) di Dusun Blimbing Desa Parerejo Purwodadi. Kali ini, Ezra Walian memberikan assist bagi Nick Kuipers pada kemenangan 1-0 Persib Bandung atas Madura United di Stadion Bangkalan, Madura, Rabu (1/11/2023).

Brigadir Jenderal Yahya Saree menjadi pembicaraan hangat di media sosial X atai Twitter karena mengumumkan serangan angkatan bersenjata Yaman kepada Israel

Kasus Dugaan Pemerasan oleh Pimpinan KPK, Syahrul Yasin Limpo Diperiksa Lagi di Bareskrim. Dalam pemeriksaan itu, Syahrul Yasin Limpo didampingi penasihat hukumnya.

Polda Metro Jaya Kembali Periksa Direktur Dumas KPK Terkait Kasus Dugaan Pemerasan Terhadap SYL. Polisi memeriksa Direktur Pelayanan, Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat KPK, Tomi Murtomo terkait kasus dugaan pemerasan terhadap SYL.

Selain SYL, Kapolrestabes Semarang untuk Ketiga Kalinya Diperiksa Kasus Dugaan Pemerasan. Kombes Irwan sebelumnya sudah diperiksa sebanyak dua kali di Polda Metro Jaya saat kasus tersebut naik ke penyidikan.

Pakai Rompi Tahanan KPK, SYL Tiba di Bareskrim Polri untuk Diperiksa Kasus Dugaan Pemerasan. Syahrul Yasin Limpo (SYL) tiba di gedung Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan soal kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK hari ini.

Besok, Ketua PBSI Alex Tirta Diperiksa Kasus Dugaan Pemerasan SYL

SYL Bungkam Usai Jalani Pemeriksaan Kasus Dugaan Pemerasan Ketua KPK di Bareskrim Polri. Syahrul Yasin Limpo (SYL) bungkam seribu bahasa usai selesai menjalani proses pemeriksaan atas dugaan kasus pemerasan di Bareskrim Mabes Polri

