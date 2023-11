Selebriti Karina aespa terungkap sebagai penggemar lagu Stephanie Poetri . Ini dibuktikan dari unggahan baru sang idol melalui akun Instagram pribadinya pada Rabu (15/11). WowKeren - Karina aespa ternyata penggemar dari Stephanie Poetri . Ini ditunjukkan dalam unggahan baru sang idol di akun Instagram pribadinya pada Rabu (15/11). Dalam unggahan tersebut, Karina tengah membagikan beberapa potret di belakang panggung.

Jika melihat outfit yang dipakainya, ia tengah berada lokasi acara musik 'Show Champion'. Uniknya, banyak penggemar dibuat salah fokus dengan lagu yang Karina gunakan sebagai lagu latar unggahannya tersebut. Idol kelahiran tahun 2000 itu memilih lagu 'IRL' yang dibawakan Stephanie. Para penggemar merasa kalau Karina tidak akan menggunakan lagu yang tidak ia sukai. Oleh karena itu, para penggemar yakin kalau idol bernama asli Yoo Jimin ini adalah salah satu penggemar Stephanie. BACA JUGA... Sumber: Instagram Para penggemar dibuat senang karena Karina ternyata mengenal penyanyi asal Indonesi





