Selebriti Karina aespa memberikan reaksi tak terduga saat menerima pujian dari Lee Young Ji. Interaksi kedua artis ini terlihat di unggahan Instagram milik leader aespa itu yang dibagikan pada Kamis, 30 November. WowKeren - Karina aespa memberikan reaksi tak terduga terhadap pujian Lee Young Ji. Pada hari Kamis, 30 November, leader aespa tersebut dan pemenang musim ke-11 dari"Show Me the Money" terlihat berinteraksi di salah satu unggahan Instagram sang idol.

Dalam unggahan tersebut, Karina membagikan beberapa potretnya kala pergi ke pantai naik kereta. Melihat foto-foto cantik leader aespa ini, Young Ji membubuhkan pujian untuk visualnya di kolom komentar."Wow, kenapa kamu cantik sekali?" ujar Young Ji. Uniknya, Karina malah memberikan jawaban tidak nyambung dari pertanyaan Young Ji tersebut. Idol bernama asli Yoo Jimin ini membalas dengan komentar,"Ingat? Ketika kita dimarahi karena berbicara di lorong." Sumber: Instagram Makna dari balasan Karina ini membuat para penggemar bertanya-tany





