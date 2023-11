Kapolri Ingatkan Anak Buahnya Waspadai Dampak Perang Israel-Hamas Bisa Bangkitkan Sel Teroris

"Beberapa waktu yang lalu dampak dari perang Israel-Palestina tentunya juga membangkitkan sel-sel yang terafiliasi dengan teroris dan mau tidak mau kita juga harus waspada," kata Listyo Sigit di video Kompas TV pada Rabu (1/11/2023).Pihaknya pun akan terus mengambil langkah-langkah demi mencegah terjadinya aksi terorisme di Indonesia.

"Apabila ada tanda-tanda yang berdampak akan mengganggu, apakah itu tahapan, proses pembangunan, ataukah hal-hal lain, ya kita segera mengambil langkah," ujar Sigit. "Seluruh tantangan yang muncul, seluruh masalah yang muncul dari tahapan pemilu, eskalasi global yang kemudian berdampak dalam situasi dalam negeri, dan berbagai macam kebijakan pembangunan yang harus kita kawal, semuanya harus berjalan," kata Listyo.

Juru Bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Aswin Siregar mengatakan, para tersangka teroris yang ditangkap berasal dari kelompok Jamaah Islamiyah (JI) dan Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

:

