Kangen Berat, Gala Sky Anak Vanessa Angel Suruh Pengasuhnya Telepon Almarhum Ayahnya di Surga

"Kalau Gala sekolah mau dijemput papi. Tadi, Gala ke sekolah mau dijemput papi," ujar Gala Sky dalam video yang diunggah akun Instagram @galasky, Rabu (1/11/2023).Profil Celine Evangelista, Disebut Terima Rp500 Juta di Sidang Kasus Korupsi Tambang dan Dekat dengan Petinggi Kejagung"Eh kan tadi Gala lihat papi di HP Oma," sahut Gala Sky bernada tinggi.

Gala Sky lantas mengatakan bahwa ayahnya di dalam ponsel neneknya. Kemudian, ia juga meminta pengasuhnya untuk menghubungi papinya agar mengantar dan menjemputnya di sekolah.Asnawi Mangkualam Ngebet Punya Istri Salihah, Video Fuji Ogah Pakai Hijab Diungkit

Ida pun hanya mengiyakan setiap ucapan Gala Sky sambil membujuknya agar segera tidur. Sebelum tidur, Ida sempat mengajak Gala untuk mendoakan kedua orangtuanya yang telah meninggal dalam kecelakaan tersebut.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: SUARADOTCOM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SUARADOTCOM: Iri Temannya Diantar Ayah ke Sekolah, Fuji Nyesek Dengar Curhatan Gala SkyMertua mendiang Vanessa Angel itu mendapat cerita tersebut dari salah satu pengasuh Gala Sky, Ida.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

SUARADOTCOM: Gala Sky Minta Diantar Vanessa Angel dan Bibi ke Sekolah, Reaksi Fadly Faisal Bikin MewekGala Sky bahkan meminta pengasuhnya, Ida, untuk menghubungi sang ayah demi bisa mengantar ke sekolah.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

WOW_KEREN: Fadly Faisal Beri Reaksi Menyentuh Usai Dengar Rekaman Suara Gala Putra Vanessa Angel CurhatRekaman suara putra semata wayang mendiang Vanessa Angel dan Febri Andriansyah alias Bibi membuat hati publik terenyuh seketika. Fadly Faisal pun turut bereaksi atas curahan hati Gala.

Sumber: wow_keren | Baca lebih lajut ⮕

WOW_KEREN: Jelang Ultah ke-21, Fuji An Tulis Pesan Rindu Untuk Mendiang Vanessa AngelFujianti Utami menyampaikan bahwa dirinya tengah rindu dengan mendiang kakak iparnya, Vanessa Angel. Fuji curhat jika besok, Jumat (3/11) ia akan genap berusia 21 tahun.

Sumber: wow_keren | Baca lebih lajut ⮕

VIVACOID: Pilu, Curhat Gala Sky Ingin Diantar Jemput Sekolah AyahnyaPutra mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, Gala Sky kembali mencuri perhatian warganet lantaran mencurahkan isi hati ingin diantar dan dijemput oleh orangtuanya.

Sumber: VIVAcoid | Baca lebih lajut ⮕

SUARADOTCOM: Kakak dan Ipar Meninggal Sehari Setelah Ulang Tahunnya, Fuji Teringat Mendiang Vanessa Angel: Kakak, Besok Aku 21Pasangan suami istri itu meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di tol Jombang pada 4 November 2021 silam.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕