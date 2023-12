KAI Urges Public to Be Disciplined When Crossing Level Crossings

KAI (Persero) urges the public to be disciplined when crossing level crossings, especially during the Christmas and New Year transport where KAI adds 86 additional trains, increasing travel frequency. This is to prevent accidents at level crossings from recurring, as happened in Kalideres and West Bandung Regency.





