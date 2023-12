Jurnalis Al Jazeera Terluka dan Meninggal dalam Serangan Israel di Gaza

Jurnalis kembali jadi korban serangan Israel di Gaza. Kali ini Samer Abudaqa dari Al Jazeera. Ia terluka dalam serangan di sebuah sekolah di Khan Younis pada Jumat 15 Desember 2023. Ketika itu ia tengah bersama rekannya, Wael Al-Dahdouh. Al Jazeera mengatakan Abudaqa meninggal akibat kehabisan darah karena pemboman besar-besaran menghalangi paramedis untuk menjangkaunya.

Menurut Al Jazeera, Dahdouh terkena pecahan peluru di lengan atasnya dan berhasil berjalan ke rumah sakit Nasser untuk perawatan. Jurnalis Samer Abudaqa juga menderita luka akibat pecahan peluru, namun paramedis kesulitan mencapainya karena daerah tersebut berada di bawah pemboman besar-besaran dari pasukan Israel. Al Jazeera mengatakan juru kamera tersebut 'dibiarkan mati kehabisan darah selama lebih dari lima jam,' dan menambahkan bahwa Israel bertanggung jawab karena menargetkan jurnalis dan keluarga mereka. Samer Abudaqa bergabung dengan Al Jazeera pada bulan Juni 2004, bekerja sebagai juru kamera dan edito





