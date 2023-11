Jurgen Klopp Katakan Liverpool akan Berjuang dan Dukung Luis Diaz atas Tragedi Penculikan Ayahnya

Diogo Jota membentangkan jersey milik rekannya, Luis Diaz, untuk memberikan dukungan dan berharap agar penculik ayah Diaz segera membebaskannya.

(Sumber: REUTERS/Scott Heppell)"Saya tidak ingin membuat permainan menjadi lebih besar dari sebelumnya, tetapi yang pasti, kami mencoba membantu Lucho dengan perjuangan yang kami lakukan," kata Klopp, merujuk pada Diaz dengan nama panggilannya."Tentu saja, kami ingin membantu namun kami tidak bisa benar-benar membantu sehingga satu-satunya hal yang dapat kami lakukan adalah berjuang untuknya dan itulah yang dilakukan para pemain," imbuh Klopp.

