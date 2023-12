Jungkook Tersentuh dengan Komitmen Megan Thee Stallion kepada BTS

Dalam DVD dokumenter BTS yang dirilis baru-baru ini, pelantun 'Seven' itu menjelaskan bahwa ia tak menyangka bahwa Megan mau naik ke atas panggung dan tampil bersama grupnya dengan kondisi kaki yang sakit. Jungkook dibuat tersentuh karena komitmen Megan Thee Stallion kepada BTS. Dalam DVD dokumenter BTS yang dirilis baru-baru ini, sang idol menerangkan kalau rapper 'Savage' itu mengambil bagian di konser BTS pada November tahun 2021 lalu dalam kondisi menahan sakit di kakinya.

Saat memulai ceritanya, Jungkook mengenang penampilan 'Butter' grupnya di konser 'Permission to Dance on Stage' di Los Angeles, Amerika. Ia menyebutkan bahwa untuk penampilan tersebut, BTS memberikan kejutan spesial kepada para ARMY dengan mengundang Megan untuk tampil bersama. Menariknya, Jungkook mengakui bahwa ia sampai dibuat terpana oleh reaksi ARMY ketika Megan muncul di pertengahan penampilan 'Butter'. Idol kelahiran tahun 1997 bercerita, 'Kita sudah gladi bersih dengan Megan di hari acara digelar.





