Jungkook dan Jimin BTS Tidak Debut Akting di Film 'Trolls Band Together'

Film Jungkook masih disibukkan dengan masa promosi album solo perdananya yang bertajuk 'GOLDEN'. Sedangkan, Jimin beberapa waktu lalu menghadirkan dokumenter 'Jimin’s Production Diary'. WowKeren - Para member BTS kini sedang disibukkan dengan aktivitas individu mereka. Menariknya, Jungkook dan Jimin BTS sempat dirumorkan bakal debut akting di film luar negeri. Namun, rumor yang beredar di antara para penggemar itu terbukti salah.

Sebelumnya, beredar postingan yang menyebutkan bahwa Jungkook akan bergabung dalam film"Trolls Band Together". Di situs IMDb, penggemar menemukan bahwa nama Jungkook benar-benar ada sebagai pengisi suara untuk karakter Brother Diamond. Penggemar membagikan tangkapan layar dari IMDb yang menunjukkan nama Jungkook ada di sana. Melihat hal tersebut, sebagian fans merasa aneh karena belum ada pengumuman resmi padahal"Trolls" adalah salah satu franchise film besar. Namun, rupanya ada kesalahan dari pihak website itu. Pasalnya, nama Jungkook mendadak hilang dari situs tersebut. Rumor debut akting juga menimpa Jimi

