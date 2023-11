Jungkook BTS dan Justin Timberlake Merilis Versi Remix Lagu 3D

PANGGUNG dunia musik kembali dihebohkan dengan kolaborasi megastar global, Jungkook BTS, dan ikon pop Amerika, Justin Timberlake. Keduanya merilis versi remix yang menggemparkan dari lagu 3D tidak hanya menandai pertemuan dua generasi musisi, tetapi juga menjadi bukti kekuatan bersatu dalam musik. Jungkook meluncurkan lagu orisinal 3D sebagai bagian dari album solo perdananya, Golden pada 29 September lalu.

Track pop R&B yang menggoda ini menampilkan kehadiran rapper berbakat, Jack Harlow, dan memamerkan vokal yang khas serta keterampilan menarinya yang luar biasa. Tak butuh waktu lama bagi lagu ini untuk mencuri hati penggemar dan menduduki tangga lagu. Selanjutnya, BigHit Music secara resmi mengumumkan bahwa versi remix dari 3D akan melibatkan salah satu legenda musik pop, Justin Timberlake. Tepat pada pukul 14.00 waktu Korea Selatan hari Jumat (24/11) dunia mendengarkan kolaborasi magis in





