Jubir AMIN: Food Estate Enggak Jadi, Kayunya Hilang Semua

"Kan berarti somehow bisa nyerap karbon juga, sedikit lah paling tidak dibanding hutan tentunya, jauh," kata Surya dalam sebuah diskusi di Auditorium Centre for strategic and international Studies (CSIS), Jakarta, Kamis (2/11/2023).Dia mempersoalkan langkah pemerintah menargetkan tapioka sebagai salah satu cadangan pangan."Untuk industri itu karena rasanya pahit, memang besar-besar singkongnya segede paha tapi pahit rasanya jadi enggak bisa langsung dimakan," ujarnya.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: TRIBUNNEWS »

:

TRIBUNNEWS: Alasan Ma'ruf Amin Undur Jadwal Makan Siang Bareng Cawapres, Jubir Wapres Beri PenjelasanInilah alasan Wakil Presiden (Wapres), Ma'ruf Amin, mengatur ulang jadwal makan siang bersama tiga bakal calon wakil presiden (cawapres).

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

SUARADOTCOM: Senin Depan, Giliran Wapres Ma'ruf Amin Kumpulkan Cawapres, Jubir: Ketiganya Sudah OkeKepastian tersebut dipastikan Juru bicara Wapres Masduki Baidlowi.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: Jubir AMIN Banggakan Rekam Jejak Anies di DKI: Ahok-Jokowi Menggusur OrangSurya Tjandra bandingkan era Anies dengan Jokowi-Ahok saat pimpin DKI, dalam pembangunan Ahok-Jokowi justru menggusur masyarakat, seperti Waduk Pluit.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

HARIANKOMPAS: Preventing Food Crisis, Vice President Amin Encourages Land OptimizationVice President Amin emphasized that the government wants to optimize all land so that it becomes productive. Indonesia, which has a lot of land, does not want to experience a food crisis.

Sumber: hariankompas | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Kubu Anies Kritik Program Food Estate: Mestinya Tanam Beras, Bukan SingkongJuru bicara bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan, Surya Tjandra, menyoroti program food estate yang tengah dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

ANTARANEWS: Jubir China tanggapi Netanyahu yang tolak gencatan senjata di GazaJuru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin menanggapi pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menolak resolusi Majelis Umum PBB ...

Sumber: antaranews | Baca lebih lajut ⮕