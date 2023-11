JPMorgan: PDB Anjlok 11 Persen, Israel Hadapi Krisis Ekonomi Dahsyat

Api dan asap membubung di atas gedung-gedung di Kota Gaza selama serangan udara Israel pada 8 Oktober 2023. Tentara Israel dilaporkan sudah melancarkan serangan darat skala besar ke dalam Gaza pada Jumat (27/10/2023) malam dengan ditemani pasukan elite AS, Delta Force dan di bawah perlindungan serangan udara. Semua jaringan telepon dan internet di Gaza diputus dalam serangan malam itu.

Menurut catatan penelitian lembaga tersebut yang dipublikasikan pada Jumat (27/10/2023), produk domestik bruto (PDB) Israel potensial menyusut 11 persen dari tiga bulan sebelumnya di tengah meningkatnya konflik bersenjata dengan kelompok pejuang Hamas Palestina.Israel

masih sulit, baik karena ketidakpastian yang masih sangat tinggi mengenai skala dan durasi konflik serta kurangnya data frekuensi tinggi yang tersedia,” katapada tahun 2014 atau konflik dengan kelompok bersenjata Hizbullah yang berbasis di Lebanon pada tahun 2006, “hampir tidak mempengaruhi aktivitas.” perekonomian mereka. headtopics.com

"Namun, perang saat ini memiliki dampak yang jauh lebih besar terhadap keamanan dan kepercayaan dalam negeri,” kata para analis memperingatkan.Tentara Israel dikerahkan di kibbutz Beeri dekat perbatasan dengan Gaza pada 11 Oktober 2023. Jumlah korban tewas dalam lima hari pertempuran sengit antara Hamas dan Israel meningkat tajam dalam semalam ketika Israel terus membombardir Gaza setelah menemukan korban tewas dari komunitas terakhir di dekatnya.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: tribunnews »

Tepi Barat Palestina Digempur Rudal, Sektor Bisnis Lumpuh Total PDB Negara Rugi Miliaran DolarUsai menggempur jalur Gaza, belakangan serangan rudal yang dilakukan tentara Israel makin meluas hingga masuk ke wilayah Tepi Barat Baca lebih lajut ⮕

Utang Pemerintah pada September 2023 Melonjak Jadi Rp 7.891 TriliunRasio utang pemerintah saat ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 37,95%. Baca lebih lajut ⮕

IHSG & Rupiah Kompak Terkapar, Ada Apa dengan RI Pak Jokowi?Pasar keuangan dalam negeri bergejolak, indeks harga saham gabungan (IHSG) anjlok dan nilai tukar rupiah melemah. Baca lebih lajut ⮕

Naik Beberapa Detik, IHSG Berbalik Anjlok di Pembukaan Pagi IniIndeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengawali pekan ini di dengan pelemahan. Sempat dibuka menguat, tapi tak lama kemudian langsung lengser ke zona merah. Baca lebih lajut ⮕

Harga Minyak Anjlok US$1 per Barel Menunggu Pertemuan The FedHarga minyak turun US$1 per barel pada Senin (30/10) pagi karena investor bersikap hati-hati menjelang pertemuan The Fed. Baca lebih lajut ⮕

Laba Bersih Indosat Anjlok 24,4 Persen, Ini Biang KeroknyaPT Indosat Tbk (ISAT) melaporkan kinerja keuangan mereka sepanjang kuartal III 2023, hasilnya emiten telekomunikasi ini mencatatkan laba bersih sebesar Rp2,787 triliun. Baca lebih lajut ⮕