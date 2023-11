Jokowi Tawarkan Tanah IKN ke Investor: SCBD Rp200 Juta, Sini Rp1 Juta

"Tapi mungkin minggu depan sudah naik (harga tanah di IKN). Enggak (bercanda), benar ini benar. Bulan depan sudah naik karena memang harganya bergerak terus. Kalau peminat banyak masa dijual murah? Ya ndak lah. Otorita (IKN) pintar," sambung Jokowi.Jokowi lantas meminta investor jangan takut IKN bakal mangkrak selepas dirinya lengser pada Oktober 2024 mendatang.

"Kita kan sudah berapa kali pemilu langsung, 2004, 2009, 2019. Mau pemilu hangat-hangat dikit, agak panas endak apa-apa. Yang penting bapak/ibu jangan beli kipas, ngipasin atau beli kompor manas-manasin," kelakar Jokowi.

"Sudahlah, saya lihat sudah semakin dewasa kita ini dalam berdemokrasi. Perbedaan itu biasa, beda pilihan biasa, wong yang milih semua rakyat. Bapak seganteng apapun kalau rakyat tidak senang gimana? Rakyat senangnya yang ndeso-ndeso kayak saya ini. Pilihan rakyat, persaingan dan kompetisi dalam pemilu biasa-biasa saja," tambahnya.

Ia juga meluruskan soal persepsi liar di luar sana yang mengira IKN akan jadi seluruhnya di 2024. Jokowi menegaskan tahun depan baru akan direncanakan upacara memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79.

Penjelasan ini sekaligus menjawab kekhawatiran Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) sekaligus Wakil Direktur Utama PT Pan Brothers Tbk Anne Patricia yang curhat langsung kepada Jokowi dalam acara di IKN tersebut.

"Tahun depan banyak yang berpikir IKN jadi, siapa yang ngomong? Tahun depan kita mau upacara di IKN. Lapangan dan rumputnya sudah ditanam, pasti rampung," tegasnya.. Itu 15 tahun kurang lebih, tapi bisa maju kalau swastanya ngebut, tiap bulan groundbreaking 10, 15, atau 20 proyek. Itu baru akan cepat," tandas Jokowi.

