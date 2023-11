Jokowi: Pemilu Agak Panas Enggak Apa-Apa, yang Penting Jangan Kompor

BACA JUGA: Mardiono Beri Pengarahan Pemenangan Pemilu 2024 di DPW PPP Jakarta BACA JUGA: 2 Faktor yang Bikin Khofifah Jadi Rebutan Kubu Ganjar dan Prabowo BACA JUGA: Nusron Wahid Dukung Prabowo, Yenny Wahid ke Ganjar, Pengamat: Mereka Profesional Tidak Bawa-Bawa NU Baca Juga

Jokowi kemudian bicara mengenai ketakutan investor terhadap pemilu. Menurutnya, suasana pemilu yang kadang menjadi panas adalah hal wajar. Tetapi, jangan sampai mengompor-ngompori. "Takut apalagi, takut pemilu? Ini kadang apa kita ini sudah berapa kali pemilu langsung 2004, 2009, 2014, 2019 ya kalau mau pemilu hangat, agak panas enggak apa-apa, yang penting bapak ibu jangan beli kipas, ngipasi atau beli kompor manasin," ujarnya.

2 dari 3 halamanPerbedaan WajarJokowi menyatakan, perbedaan pilihan dalam pemilu merupakan hal wajar. Dia memandang rakyat semakin dewasa dalam berdemokrasi. "Beda pilihan biasa, yang milih kan rakyat, kedaultan di rakyat, bapak seng ganteng apapun kalau rakyat gak seneng gimana, bapak seneng yang ndeso-ndeso seperti saya ini gimana," katanya.

"Ini pilihan rakyat persaingan dalam kompteisi pemilu biasa-biasa saja gak usah bapak ibu ini biasa di bisnis di ekonomi gak usah lah belajar jadi politikus ngomentari malah bisa keliru," tambahnya.3 dari 3 halamanBersatu Usai PemiluKepala negara berharap semua kontestan bisa bersatu setelah bertanding pada pemilu 2024.

"Yang paling penting kita berharap semua setelah bertanding setelah berkompetisi nanti kompak lagi bersatu lagi untuk negara dan bangsa," pungkasnya.* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

