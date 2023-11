Jokowi dan Chairman Exxon Mobil Bahas Investasi Kilang Petrokimia Hijau

Jokowi bertemu dengan Chairman Exxon Mobil Corporation Darren Woods, membahas rencana investasi pembangunan kilang petrokimia hijau 15 miliar dolar AS ke Indonesia.

Jokowi dalam pertemuan yang digelar di San Fransisco, Amerika Serikat, Rabu (15/11/2023) waktu setempat, mengapresiasi Exxon atas rencana investasi untuk pembangunan kilang “Saya apresiasi rencana kerja sama untuk pembangunan kilang petrokimia hijau dan Carbon Capture Storage (CSS) dengan nilai mencapai 15 miliar dolar AS,” kata Presiden Jokowi kepada Darren Woods, sebagaimana pernyataan yang dibagikan Biro Pers Sekretariat Presiden diterima di Jakarta, Kamis (16/1/2023) pagi. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa fasilitas CSS dari Exxon akan menjadi terbesar di Asia Tenggara dan kompleks petrokimia menjadi salah satu yang tercanggih di dunia. “Saya senang mendengar bahwa fasilitas CCS akan jadi terbesar di Asia Tenggara dan kompleks petrokimia Exxon akan jadi salah 1 yang tercanggih di dunia,” kata di

