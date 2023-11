Joe Biden Mulai Suarakan Jeda Kemanusiaan di Perang Israel-Hamas

Jeda kemanusiaan ini bertujuan untuk mengeluarkan"tahanan" dari Gaza. Tahanan yang dimaksud adalah orang-orang yang disandera Hamas. Biden juga mengutip pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atau dikenal Bibi terkait gencatan senjata.

"Saya adalah orang yang meyakinkan Bibi untuk gencatan senjata supaya bisa membebaskan para tahanan," kata Biden."Saya adalah orang yang berbicara kepada Sisi untuk meyakinkan dia membuka perbatasan untuk membebaskan sandera," imbuh dia.

Gedung Putih sebelumnya menyerukan jeda kemanusiaan agar bantuan kemanusiaan bisa masuk ke Gza atau membawa keluar warga negara asing.Pasukan Israel dan milisi di Palestina, Hamas, berperang sejak 7 Oktober. Imbas perang ini, ribuan orang di Palestina dan Israel meninggal.

Tak lama setelah perang pecah, Israel memblokade total Jalur Gaza dan melarang bantuan kemanusiaan masuk.Kini, bantuan kemanusiaan memang bisa masuk tetapi dengan jumlah yang sangat terbatas dan tak cukup memenuhi kebutuhan masyarakat di Gaza.

Israel sampai saat ini juga tak kunjung mengizinkan bantuan bahan bakar minyak masuk ke Gaza karena takut disalahgunakan Hamas. Rumah sakit-rumah sakit di Gaza sementara itu, memerlukan bahan bakar untuk mengoperasikan generator mereka.

