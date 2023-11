Jo In Sung and Han Hyo Joo's closeness in 'Unexpected Business 3' is highlighted

TV 'Unexpected Business 3' is an entertainment program where Jo In Sung and Cha Tae Hyun run a supermarket business in the United States. Han Hyo Joo becomes one of the part-time workers there. In Sung even labels Hyo Joo as a scary wife in front of their supermarket visitors. As information, 'Unexpected Business 3' is an entertainment program where In Sung and Cha Tae Hyun run a supermarket business in the United States.

In Sung and Tae Hyun are assisted by a number of 'part-time workers' such as Hyo Joo, Lim Ju Hwan, and Yoon Kyung Ho. In the preview of the 5th episode that will air on Thursday (11/23) night, a large family group is seen visiting the restaurant in the supermarket. The family consists of a father, mother, and four children. The eldest daughter of the family seems unable to take her eyes off In Sung and Ju Hwan, who are handsome





