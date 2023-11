JETP Diluncurkan untuk Mengurangi Emisi Karbon di Sistem Kelistrikan

JETP diluncurkan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, Selasa (21/11/2023). Ada target emisi puncak 250 juta ton karbon dioksida tahun 2030 pada sistem kelistrikan. Rencana investasi atau Comprehensive Investment and Policy Plan Just Energy Transition Partnership (JETP) diluncurkan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, Selasa (21/11/2023). JETP ialah komitmen pendanaan 21,5 miliar dollar AS dari negara-negara maju dan swasta.

Kelistrikan Jawa-Sumatera dan pengakhiran dini operasi pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Cirebon-1 di Jawa Barat menjadi dua proyek utama yang dikejar dalam Just Energy Transition Partnership atau. Itu untuk mencapai target emisi puncak sebesar 250 juta ton karbon dioksida pada 2030 dari sistem kelistrikan dalam jaringan atau Rencana investasi atau Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) JETP diluncurkan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Selasa (21/11/2023





