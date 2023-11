Jeremy Doku Bintang Kemenangan Telak Manchester City atas Bournemouth

Manchester City meraih kemenangan 6-1 pada laga Liga Inggris melawan Bournemouth di Stadion Etihad, Sabtu (4/11/2023). Jeremy Doku menjadi bintang utama dari kemenangan telak Manchester City atas sang lawan. Sang winger membuka skor untuk The Citizens lewat gol yang ia cetak pada menit ke-30. Setelah itu, Doku membukukan empat quattrick assist untuk gol-gol Bernardo Silva, Manuel Akanji, dan Phil Foden. Dua gol Bernardo Silva pada laga kali ini berasal dari assist yang disalurkan Doku.

Nathan Ake tidak mau ketinggalan pesta dan ia mencetak gol penutup Man City pada menit ke-88 dengan memanfaatkan umpan Oscar Bobb. Jalannya pertandingan Manchester City mempertegas dominasi sejak awal dengan peluang-peluang yang mereka ciptakan. Bernardo Silva menjadi pemain yang paling aktif, baik berusaha menciptakan peluang atau mencetak gol

