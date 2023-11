Jepang Minta MRT Cikarang-Balaraja Dibangun Pertengahan 2024

"Kami berharap proyek-proyek strategis tersebut akan terus berlanjut sebagai key element kerja sama antara kedua negara," ungkap Tanaka usai bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (1/11/2023).Pada pertemuan tersebut juga dibicarakan soal keberlanjutan Mass Rapid Transportation (MRT) fase 2 jalur Utara-Selatan atau Ancol-Lebak Bulus yang perlu mengalami penyesuaian.

"Pemerintah Indonesia mendukung keberlanjutan proyek MRT dan juga mengapresiasi proyek-proyek strategis nasional lainnya yang sudah terjalin antara kedua negara seperti pembangunan jalan tol untuk konektivitas, pelabuhan Patimban, kerja sama sektor migas, infrastruktur digital, dan pengembangan kawasan ekonomi," timpal Airlangga.

Adapun MRT Fase 3 koridor Timur-Barat akan menghubungkan Cikarang, Jawa Barat hingga Balaraja, Banten. Pembangunan MRT Fase 3 ini akan dibagi menjadi 2 fase, yakni Fase 1 (Kembangan - Medan Satria) dan Fase 2 (Kembangan - Balaraja dan Medan Satria - Cikarang) dengan total sepanjang 87 km.

Rinciannya stage 1 dari tahap pertama ini memiliki panjang 24,5 km menghubungkan Tomang hingga Medan Satria. Total ada 21 stasiun yang dilewati, mulai dari Tomang di km 39+137 sepanjang 1,477 m, lalu Grogol di km 40+445 sepanjang 1,308 m, Roxy di km 41+805 sepanjang 1,360 m.

Foto: Suasana proyek pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) fase 2A di stasiun Monas Jakarta, Selasa (20/9/2022). (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

