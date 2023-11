Jeon Somi Sesumbar Anaknya Kelak Bisa Punya 5 Kewarganegaraan Ganda

Selebriti WowKeren - Jeon Somi baru-baru ini menyapa penggemar dengan tampil dalam video yang dirilis di saluran YouTube"Psick Univ". Dalam kesempatan tersebut, mantan member IOI ini berbagi tentang kewarganegaraan ganda yang didapatnya.

Jeon Somi memulai dengan berbagi dalam video bahwa dia memiliki tiga paspor."Kanada, Korea, dan Belanda" katanya dan ketika ditanya tentang pajak yang harus dibayarkannya, Somi menjawab bahwa dirinya hanya membayar di Korea saja."Aku hanya membayar di Korea karena aku tinggal di Korea."

BACA JUGA... Selain itu Somi juga menjelaskan bagaimana dirinya bisa mendapatkan banyak paspor. Tak hanya itu pelantun lagu"Birthday" ini bahkan sesumbar bahwa anaknya kelak akan bisa mendapatkan 4 sampai 5 kewarganegaraan jika dirinya menikah dengan orang asing. headtopics.com

"Pertama-tama, ayahku orang Jerman-Belanda dan ibuku orang Korea, jadi aku punya tiga. Jika aku menikah dengan orang dari negara lain atau berkencan dengan orang yang memiliki kewarganegaraan ganda, aku rasa anak-anak aku mungkin memiliki empat hingga lima kewarganegaraan," serunya dan membuat Kim Min Soo bercanda,"Lalu apakah cucu Jeon Somi yang ke-72 akan memiliki semua kewarganegaraan?" yang mengundang tawa.

Sementara itu saat bergabung dengan The Black Label, Somi debutnya sebagai artis solo pada 13 Juni 2019 dengan single"Birthday" dan kemudian merilis album studio pertamanya"XOXO" yang menyertakan single sepuluh besar"Dumb Dumb" pada 2021. headtopics.com

