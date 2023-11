Jeon Jungkook BTS Memukau Penonton dengan Penampilan di 'M Countdown'

Dalam penampilannya di 'M Countdown' kali ini, pemilik nama lengkap Jeon Jungkook itu memukau penonton tak hanya dengan vokalnya yang stabil tapi juga visualnya yang memukau. Setelah menjalani serangkaian promosi di Amerika Serikat, Jungkook BTS kembali ke Korea untuk mempromosikan album solonya, 'GOLDEN'. Jungkook membawakan title track di album 'GOLDEN' yang berjudul 'Standing Next to You'.

Dalam penampilannya kali ini, pemilik nama lengkap Jeon Jungkook itu memukau penonton tak hanya dengan vokalnya yang stabil tapi juga visualnya yang memukau. Jungkook mengenakan setelan jas yang terkesan rapi, tapi tampak kontras dengan tindikan di bibirnya. Member termuda BTS itu menyanyikan lagu solonya dengan sempurna dan mendapat banyak pujian untuk penguasaan panggung yang ditunjukkannya. Banyak penonton yang terpesona dengan momen ending fairy Jungkook saat sang idol menatap ke kamera

