Jennifer Aniston Berbagi Kenangan Tentang Matthew Perry

Baru-baru ini, Aniston berbicara untuk pertama kalinya sejak meninggalnya Perry di usia 54 tahun pada 28 Oktober 2023 lalu. Jennifer Aniston berbagi kenangannya tentang rekan satu programnya diMelalui unggahan di Instagramnya, Jennifer Aniston memberikan penghormatan terakhirnya untuk sang sahabat. Ia membagikan foto keduanya di lokasi syuting bersama dengan pertukaranpada tahun 2004, di mana karakter mereka, Rachel Green dan Chandler Bing, mengungkapkan cinta mereka satu sama lain.

“Oh, ini benar-benar menusuk hati... Harus mengucapkan selamat tinggal pada Matty kami telah menjadi gelombang emosi gila yang belum pernah saya alami sebelumnya. Kita semua mengalami kehilangan pada suatu titik dalam hidup kita. Kehilangan nyawa atau kehilangan cinta. Dapat benar-benar DUDUK dalam kesedihan ini memungkinkan Anda merasakan momen-momen kebahagiaan dan rasa syukur karena telah mencintai seseorang begitu dalam. Dan kita sangat mencintainya,”“Dia begitu menjadi bagian dari DNA kita. Kami selalu enam dari kit

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: VIVACOİD »

:

MEDİAİNDONESİA: Matt LeBlanc dan Courteney Cox Mengenang Matthew PerryBintang serial Friends Matt LeBlanc dan Courteney Cox, Selasa (14/11), mengendang rekan mereka Matthew Perry , dua pekan setelah meninggalnya aktor itu.

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut »

LİPUTAN6DOTCOM: Rachel Zegler Muncul dalam Prekuel Film Hunger GamesPrekuel film Hunger Games kembali akan membawa rasa penasaran penonton yang sudah mengikuti trilogi kisahnya. Sosok pemain baru pun mencuri perhatian, setelah Jennifer Lawrence berhasil memerankan tokoh utama film ini hampir 10 tahun yang lalu. Sejumlah bintang baru muncul dalam The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes yang sudah tayang di bioskop Tanah Air pada Rabu (15/11/2023). Rachel Zegler berperan sebagai pemeran utama wanita dalam film ini.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut »

CNBCİNDONESİA: BI Anggarkan Rp 5,36 T untuk Gaji Karyawan Tahun DepanAnggaran gaji & penghasilan lainnya pegawai BI pada 2024 mencapai Rp 5,36 triliun.

Sumber: cnbcindonesia | Baca lebih lajut »

MEDİAİNDONESİA: Penawaran Spesial Kartu Kredit BNI Visa untuk Pembelian Tiket FIFA World Cup U-17Dalam rangka menyemarakkan ajang akbar sepak bola internasional terbesar FIFA World Cup U-17 Indonesia 2023, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) memberikan penawaran spesial untuk pembelian tiket melalui Kartu Kredit BNI Visa.

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut »

KOMPASCOM: Penerima Bantuan Beras di Brebes Dimintai Iuran Rp 10.000, Alasannya untuk Uang Lelah Bongkar MuatWarga Brebes mengeluhkan adanya iuran Rp 10.000 untuk pengambilan bantuan beras Rp 10 kg. Pasalnya, bantuan tersebut seharusnya gratis untuk warga.

Sumber: kompascom | Baca lebih lajut »

ANTARANEWS: Menyimak visi-misi para capres-cawapres untuk perdamaian duniaKomisi Pemilihan Umum telah menetapkan tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), yaitu Anies Rasyid ...

Sumber: antaranews | Baca lebih lajut »