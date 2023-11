Jennie Kim Mendaftarkan 10 Merek Dagang dengan Nama 'Jennie Ruby Jane'

Musik Situs KIPRIS (Layanan Info Hak Kekayaan Intelektual Korea) menampilkan informasi bahwa 10 merek dagang dengan nama 'Jennie Ruby Jane' telah didaftarkan di bawah Jennie Kim. WowKeren - Belum ada kejelasan mengenai status kontrak member BLACKPINK dengan YG Entertainment setelah kontrak mereka berakhir Agustus lalu. Namun baru-baru ini, Jennie diketahui mendaftarkan hak cipta namanya di tengah negosiasi yang masih berlangsung.

Pada Selasa (14/11), situs KIPRIS (Layanan Info Hak Kekayaan Intelektual Korea) menampilkan informasi bahwa 10 merek dagang dengan nama"Jennie Ruby Jane" telah didaftarkan di bawah Jennie Kim. 10 merek dagang ini terdaftar untuk berbagai jenis produk dan layanan berbeda mulai dari kosmetik, produk komputer, perhiasan, produk berbahan kulit, alat rumah tangga, produk mainan dan olah raga, makanan, serta layanan restoran dan hotel. Member BLACKPINK saat ini tengah mendiskusikan pembaruan kontrak mereka dengan YG Entertainment dan belum ada yang dikonfirmas

:

LİPUTAN6DOTCOM: Tanggal Pernikahan Kim Dong Wook Diumumkan, Gelar Acara Privat karena Calon Istrinya NonselebritiKali ini Kim Dong Wook yang akan segera melepas masa lajangnya dengan menikahi sang kekasih hati yang diumumkan akan digelar akhir tahun.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut »

WOW_KEREN: Patricia Gouw Tampilkan Sikap Beda Saat Ketemu Ahn Bo Hyun dan Kim Mu JunPatricia Gouw membocorkan momen pertemuan dengan dua aktor Korea, Ahn Bo Hun dan Kim Mu Jun. Tak disangka, Patricia memperlihatkan sikap beda saat bertemu dua aktor tampan itu di ajang Asia Model Festival 2023.

Sumber: wow_keren | Baca lebih lajut »

WOW_KEREN: Casting Kim Dongjun ZE:A Sebagai Tokoh Utama di 'Korea-Khitan War' Picu Pro-Kontra'Korea-Khitan War' menceritakan kisah Kaisar Hyeonjong (Kim Dongjun) dan Panglima Gang Gam Chan (Choi Soo Jong) yang mempersatukan rakyat Goryeo dan memimpin perang melawan Khitan.

Sumber: wow_keren | Baca lebih lajut »

VIVACOİD: Prihatin Lihat Lansia 70 Tahun Masih Narik Becak, Prabowo Tidak Ingin Indonesia Jadi Bangsa KuliCapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto tidak ingin Indonesia menjadi bangsa dengan penghasilan rendah.

Sumber: VIVAcoid | Baca lebih lajut »

VIVACOİD: Gibran Effect Yang Membuat KIM Yakin Prabowo-Gibran Menang Satu PutaranDi Jawa Timur, mencuat nama Khofifah Indar Parawansa, untuk memimpin Tim Kampanye Daerah atau TKD Prabowo-GIbran, yang masa tugasnya sebagai Gubernur selesai Desember ini

Sumber: VIVAcoid | Baca lebih lajut »

WOW_KEREN: Kim Woo Bin Tebar Beragam Pesona di 'GBRB: Reap What You Sow'Kim Woo Bin dipuji karena memperlihatkan chemistry yang erat dengan member 'GBRB: Reap What You Sow', hingga membuat pemirsa ikut merasakan berbagai emosi saat menonton.

Sumber: wow_keren | Baca lebih lajut »