Dikutip dari Soompi, Kamis (4/4), outlet berita TenAsia melaporkan bahwa Jennie akan tampil dalam lagu baru Zico untuk memperingati 10 tahun debutnya, yang akan dirilis pada akhir bulan ini. Selain itu, disebutkan bahwa Jennie akan muncul di video musik Zico, dan proses syuting proyek tersebut telah selesai.

Menanggapi laporan tersebut, sumber dari agensi Zico, KOZ Entertainment, dengan singkat berkomentar, “Zico saat ini sedang mempersiapkan comeback yang direncanakan pada bulan April, dan kami meminta pengertian kalian bahwa sulit untuk mengonfirmasi hal lainnya.” Zico bersiap untuk comeback pertamanya dalam 21 bulan sejak perilisan album EP-nya pada Juli 2022, yang diharapkan menarik perhatian untuk aktivitas mendatang yang menandai hari jadinya yang ke-10. Woo Ji-ho atau Zico lahir 14 September 1992, ia adalah seorang rapper, produser rekaman, penyanyi dan penulis lagu asal Korea Selata

