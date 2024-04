Jenius Study: Behavior of Digitally Savvy Individuals During Ramadan

BTPN's Jenius Study reveals the behavior of digitally savvy individuals during Ramadan and leading up to Idul Fitri 2024. The survey involved 233 respondents aged 17-40 from various regions in Jabodetabek and non-Jabodetabek (Bandung, Surabaya, Sidoarjo, Semarang, Medan, Palembang, Makassar, Manado, and Aceh). This year, the focus is on improving the quality of worship, managing THR (holiday allowance) better, and strengthening family ties by gathering together.

41% of respondents prioritize saving their THR, while 40% use it for Ramadan shopping, and 19% invest their THR. 'Now, the allocation of THR for Ramadan shopping has increased from 12% to 52%. Meanwhile, the portion for saving and investing is 29% and 19% respectively,' he said

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:



VIVAcoid / 🏆 3. in İD

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Menaker Silaturahmi dengan Stakeholders Ketenagakerjaan, Jalin Kerja Sama yang MenguntungkanPada momentum bulan Ramadan kali ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Silaturahmi Ramadan dan Buka Puasa Bersama.

Sumber: VIVAcoid - 🏆 3. / 90 Baca lebih lajut »

Rumah Zakat Tingkatkan Bantuan ke Palestina pada RamadanRUMAH Zakat meluncurkan program Ramadan Kita ManfaatHebat untuk Indonesia dan Palestina selama Ramadan

Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Opick dan Repvublik Meriahkan Festival ANTV Ramadan CiawiFestival ANTV Ramadan 2024 resmi dibuka dengan tema Ramadan Penuh Rahmat.

Sumber: TabloidBintang - 🏆 17. / 63 Baca lebih lajut »

Israel-Palestina: Gaza menghadapi kelaparan selama Ramadan - 'Tak ada Ramadan, kami ada di bulan kematian'“Situasi kami saat ini, di Jalur Gaza, membuat saya iri pada mereka yang tewas. Kami tidak berada di bulan Ramadan. Kami berada di bulan kematian,” kata seorang warga Gaza.

Sumber: BBCIndonesia - 🏆 42. / 50 Baca lebih lajut »

Promo Puncak 25 Maret Big Ramadan Sale temani penuhi kebutuhan RamadanUtamanya, Ramadan kerap menjadi bulan untuk melaksanakan ibadah dan memperbanyak amalan. Periode ini juga seringkali dijadikan momentum untuk memperbaiki ...

Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

Hari Ini Episode Terakhir, Ijabah Cinta Program Ramadan yang Berakhir di Hari ke-10 RamadanSCTV akhirnya membuat keputusan mengakhiri penayangan Ijabah Cinta dan digantikan dengan sinetron Hidayah Cinta

Sumber: TabloidBintang - 🏆 17. / 63 Baca lebih lajut »