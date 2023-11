Jelang Pemakaman Li Keqiang, China Kibarkan Bendera Setengah Tiang

PKC juga mendesak rakyat China untuk mengubah kesedihan menjadi kekuatan dengan bersatu lebih erat lagi, terutama pada partai.melaporkan bahwa bendera dikibarkan setengah tiang di gedung-gedung pemerintah di seluruh daratan China, serta di wilayah semi-otonom Hong Kong dan Makau.

Masa jabatannya sebagai perdana menteri menunjukkan pergeseran dari pemerintahan yang lebih berbasis konsensus seperti yang dilakukan para pemimpin sebelumnya, menjadi pemerintahan yang terpusat pada Xi.Dan penunjukan sekutu Xi, Li Qiang, sebagai penggantinya dilihat sebagai tanda bahwa agenda reformisnya telah jatuh. Beijing tampaknya terus memperketat cengkeramannya terhadap ekonomi.

"Sungai Kuning dan Sungai Yangtze tidak akan berubah arah," tulis para pengguna internet China, mengutip Li. Di platform media sosial Weibo pada hari Kamis, lebih dari 20.000 komentar terdaftar di bawah tagar untuk memperingati Li yang dibagikan oleh lembaga penyiaran negara CCTV.Komentar-komentar yang tersisa jelas-jelas bersifat apolitis, mengucapkan"selamat jalan" kepada mendiang perdana menteri dan berjanji bahwa Li akan"selamanya berada di hati rakyat".

