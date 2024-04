Jelang Arus Mudik, PO Bus yang Gunakan Klakson “Telolet” Bisa Kena Tegur Dishub, Bahayanya Sangat Fatal: Bisa Bikin Rem Blong?

Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, memberikan teguran pada PO. Bus yang menggunakan klakson 'telolet' jelang mudik lebaran 2024. Klakson tersebut dianggap tidak memenuhi standar dan berpotensi membahayakan pengguna jalan lain.

Dalam ramp check yang dilakukan, ditemukan 10 bus yang masih menggunakan klakson tersebut. Dishub Cirebon menyatakan bahwa klakson ini sangat berisiko dan telah menyebabkan beberapa kecelakaan fatal.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:



tvOneNews / 🏆 1. in İD

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Polisi Akan Tindak Bus yang Gunakan Klakson Telolet, Diperlakukan Setara Knalpot BrongKorlantas akan menindak tegas bus-bus yang masih menggunakan klakson telolet.

Sumber: suaradotcom - 🏆 28. / 53 Baca lebih lajut »

Viral, Video Bocah Tertabrak Bus Saat Minta Sopir Bus Bunyikan Klakson 'Telolet' di Pelabuhan MerakRI, bocah berusia 5 tahun di Cilegon, Banten, meninggal dunia usai tertabrak bus saat meminta sopir membunyikan klakson telolet di Pelabuhan Merak.

Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Wajib Jadi Perhatian, Tren Klakson Telolet di Bus Bisa Bikin Gagal Fungsi RemTren penggunaan klakson telolet masih banyak terpasang di bus-bus yang beroperasi di Indonesia

Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Bus Pakai Klakson Telolet Bisa Kena Denda Rp 500 RibuKementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mulai angkat suara terhadap fenomena klakson telolet di bus.

Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Antisipasi Bus Mudik Gratis Telat karena One Way, Dishub DKI Siapkan 150 Bus CadanganDishub DKI siapkan ratusan bus cadangan, antisipasi bus program mudik gratis terlambat kembali dari daerah-daerah tujuan karena one way di tol, seperti 2023.

Sumber: KompasTV - 🏆 22. / 63 Baca lebih lajut »

Ganggu Ketertiban, PM Kamboja Larang Klakson ”Telolet”Petugas transportasi dan kepolisian diperintahkan menyita klakson ”telolet” dan menggantinya dengan klakson standar.

Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »