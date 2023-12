Jejak Perjalanan Ricardo Ramos di Persebaya Surabaya

Dengan tinggi badan mencolok 183 cm, masih menjadi kenangan sejarah bagi para Bonek. Namun, dibalik kostum hijau dan kuningnya, tersimpan cerita yang menggetarkan. Mari kita menyusuri jejak perjalanan Ricardo Ramos, gelandang Persebaya yang hanya bertahan setengah musim namun meninggalkan jejak yang sulit dilupakan.

Sosok Ricardo Ramos pertama kali merasakan atmosfer kompetisi di Indonesia saat mengikuti Piala Emas Bang Yos pada Desember 2003, sebuah turnamen pra-musim yang menjadi ajang pertamanya di tanah air. Dengan nomor punggung 18, Ricardo Ramos tampil solid dan membawaMeski kalah dalam adu penalti, performa Ricardo Ramos mencuri perhatian. Di laga pramusim lain melawan PKT Bontang, meski meraih kemenangan, temperamennya yang tinggi mendorongnya mendapatkan kartu merah. Kecenderungan ini menjadi kendala yang mungkin turut mempengaruhi keputusan pelatih dan pengurus Persebaya Surabaya di masa mendatan





jawapos » / 🏆 35. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Four Points by Sheraton Surabaya Hadirkan Penawaran Menarik untuk Merayakan Natal dan Tahun BaruHotel Four Points by Sheraton Surabaya mengajak para tamu untuk merayakan musim libur Natal 2023 dan pesta malam Tahun Baru 2024 dengan serangkaian penawaran menarik. Hotel ini mengusung tema Home for Holidays dan ingin menciptakan momen kebersamaan tak terlupakan bagi para tamu.

Sumber: suaradotcom - 🏆 28. / 53 Baca lebih lajut »

COP28, Whoosh, dan rencana membangun kereta cepat Jakarta-SurabayaRekomendasi terpenting Konferensi Perubahan Iklim Ke-28 (COP28) di Dubai, Uni Emirat Arab, pada 30 November-12 Desember 2023, adalah usaha menghentikan ...

Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

Tips Mencari Lowongan Kerja di Surabaya yang Aman dan EfektifKeberhasilan dalam mendapatkan pekerjaan impian bisa terwujud dengan beberapa langkah strategis. Simak beberapa tips penting mencari lowongan kerja di Surabaya yang aman dan efektif berikut ini.

Sumber: TabloidBintang - 🏆 17. / 63 Baca lebih lajut »

Grand Final McDonald’s Liga Ayo 2023: Empat Tim SMA Siap Berebut Gelar JuaraEmpat tim pemenang dari regional Jakarta, Bogor, Bandung, dan Surabaya akan memperebutkan trofi juara utama di babak grand final Liga Ayo 2023.

Sumber: GOAL_ID - 🏆 32. / 51 Baca lebih lajut »

Tahun Baru Islam dan bulan 'musim nikah'Menyusuri jalanan perkampungan di Surabaya, jangan kaget jika dalam beberapa pekan terakhir terpasang bendera warna-warni di samping tiang-tiang listrik di ...

Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

Rektor TengahINILAH cara Pemilu Rektor di ITS Surabaya: populis dikombinasikan akademis. Tanpa mengabaikan ambisi pribadi dan self initiative. Awalnya, KPU-ITS membuka

Sumber: rmol_id - 🏆 21. / 63 Baca lebih lajut »