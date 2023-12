Jeff Bernat Akan Gelar Konser Asia Tour Pertamanya di Indonesia

Penyanyi R&B Filipina-Amerika, Jeff Bernat umumkan akan gelar konser Asia Tour pertamanya di beberapa negara di Asia termasuk Indonesia bertajuk 'Asia Tour 2024'. Tiket konser ini bisa didapatkan di laman www.otelloasia.com mulai tanggal 21 Desember 2023 pukul 11.00 WIB. Jeff Bernat adalah penyanyi yang pernah berkolaborasi dengan musisi Korea Selatan, McKay, dalam lagu 'Angel 2 Me' dan populer dengan lagunya 'Call You Mine'.

Dia memiliki lebih dari 2 juta pendengar per bulan di Spotify dan hampir lebih dari 1 milyar streaming di seluruh dunia. Album debutnya juga sukses di iTunes dan lagunya dipakai dalam film 'Birdman'





