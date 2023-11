Jawa Barat dominasi medali nomor newaza system jiu-jitsu IMAG 2023

Jakarta (ANTARA) - Kontingen provinsi Jawa Barat mendominasi perolehan medali nomor newaza system cabang olahraga jiu-jitsu Indonesia Martial Art Games (IMAG) 2023 yang berlangsung di Asrama Haji, Kota Bekasi.

Dilansir dari keterangan resmi, Senin, tim Jawa Barat memperoleh dua medali emas dan dua medali perunggu disusul oleh Jawa Timur dengan memperoleh satu medali emas dan dua medali perak dan DKI Jakarta dengan mengoleksi satu medali emas, satu medali perak dan dua medali perunggu.

“Walaupun di sana sini masih ada kekurangan dan tetap mengharapkan bimbingan dan masukan untuk kegiatan PON XXI/ 2024 Aceh-Sumut," kata Ketua Umum PB PBJI Laksda TNI (Pur) Desi A. Mamahit. Cabang olahraga jiu-jitsu untuk pertama kalinya akan dipertandingkan ke dalam Pekan Olahraga Nasional yang berlangsung di Aceh-Sumut pada 2024 mendatang. Dalam ajang IMAG 2023 yang menjadi Babak Kualifikasi PON 2024 sebanyak 95 atlet dari 16 provinsi dari seluruh Indonesia telah bertanding pada delapan nomor yang dipertandingkan di cabang olahraga jiu-jitsu. headtopics.com

Atlet Kontingen DKI Jakarta William Gunawan yang memperoleh medali emas di nomor newaza putra kelas under 62kg DKI Jakarta berharap kegiatan IMAG dapat diadakan secara berkelanjutan agar dapat terus mencetak dan meregenerasi atlet-atlet beladiri Indonesia. “Saya berharap panitia bisa buat event-event seru lagi yang rutin kalau bisa setahun sekali atau mungkin setahun 2 kali biar bisa terus mencetak atlet-atlet baru, regenerasi.

Dilansir dari keterangan resmi, Senin, berikut perolehan medali nomor newaza cabor jiu-jitsu IMAG 2023: Newaza system under 77 Kg putraNewaza system under 62 Kg putriNewaza system under 69 Kg putraNewaza system under 62 Kg putra4. Shamsul Alwi/ Jawa Tengah headtopics.com

