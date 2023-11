Janji Jokowi soal Investasi Proyek IKN: 20 Persen APBN, Sisanya Swasta

BACA JUGA: Jokowi Balik Lagi ke IKN Bulan Depan, Groundbreaking 9 Proyek BACA JUGA: Daftar Proyek Pembangunan IKN yang Diresmikan Jokowi BACA JUGA: Jokowi Groundbreaking Sekolah Internasional Pertama di IKN: Jangan Ragu Kalau Mau Pindah Baca Juga

Totak Investasi Rp 4,5 Triliun Lebih lanjut, dia memproyeksikan total nilai investasi di IKN mencapai Rp4,5 triliun hingga Desember 2023 mendatang. Investasi ini mencakup hotel berbintang, rumah sakit, hingga sekolah berkelas internasional.

2 dari 3 halamanSri Mulyani Turun Gunung, Tawarkan Proyek IKN Nusantara ke JepangSebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati telah melakukan kunjungan kerja ke Jepang. Dalam berbagai pertemuan, Sri Mulyani melaporkan berbagai capaian kerja pemerintah dan rencana pembangunan di Tanah Air.

"Kita menjelaskan skenario terutama kebijakan pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di KBRI Tokyo, Selasa (14/2). "Hari ini kita segera akan melakukan groundbreaking pembangunan Bandar Udara Ibu Kota Nusantara yang ditargetkan akan beroperasi penuh di bulan Desember 2024, tetapi sudah bisa dipakai nanti di bulan Juni 2024," kata Jokowi saat melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama Bandara IKN di Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023).

"Bandara IKN ini merupakan bandara khusus yang digunakan untuk mendukung pelayanan kegiatan pemerintahan di IKN dan mendukung konektivitas di Ibu Kota Nusantara," ujar Jokowi.

