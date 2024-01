Jalan Lintas Sumatra Amblas Akibat Hujan Deras dan Angin Kencang

HUJAN deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu menyebabkan Jalan Lintas Sumatra (Jalinsum) yang menghubungkan Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) amblas tergerus longsor dan pohon tumbang. Akibatnya Arus Lalu Lintas dari kedua arah baik itu menuju Bengkulu maupun menuju ke Sumsel menjadi terganggu dan sempat dilakukan penutupan arus lalu lintas hingga menyebabkan kemacetan panjang.

Hujan deras yang disertai angin kencang yang melanda wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dan sekitarnya dalam dua hari belakangan telah membuat Jalan Lintas Sumatra (Jalinsum) yang menghubungkan Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Sumatra Selatan atau tepatnya di kilometer 44,5 kawasan Liku Sembilan, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu amblas tergerus longso





