JakCloth Bazaar Supports Digitalization of Economy and Finance

JakCloth, one of the largest fashion and SME bazaars in Indonesia, will take place in 14 major cities. In Jakarta, JakCloth is currently ongoing from March 29, 2024, to April 7, 2024. Held at JCC Senayan, Jakarta, all transactions at the JakCloth Ramadan 2024 event will use Bank Saqu, the digital banking service from PT Bank Jasa Jakarta, which supports Bank Indonesia's program to promote the digitalization of the economy and finance in this fashion bazaar.

According to Leka Madiadipoera, Finance Director of PT Bank Jasa Jakarta, the digitalization of the economy and finance can help SMEs and solopreneurs in Indonesia to grow and improve their competitiveness. And through this collaboration, Bank Saqu aims to facilitate solopreneurs and customers in conducting transactions and managing finances through the QRIS feature that is full of rewards

