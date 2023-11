Jakbar sebar nyamuk wolbachia awal Desember guna cegah demam berdarah

"Kita lagi finalisasi draf MoU antara bapak Wali Kota dengan Kementerian Kesehatan. Insyaallah bisa segera dituntaskan dan awal Desember seluruh rencana bisa dirilis," ucap Erizon saat ditemui wartawan di Kantor Wali Kota Jakbar, Kamis.

Hari ini pihaknya melakukan sosialisasi kepada camat, lurah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain untuk menyamakan persepsi mengenai penerapan teknologi penanganan DBD menggunakan nyamuk pembawa wolbachia.

Oleh karena itu, kata Erizon, pihaknya membutuhkan dukungan pemangku wilayah dan SKPD terkait untuk mewujudkan program tersebut. Adapun penyebaran ember dengan bibit nyamuk pembawa wolbachia tersebut akan dilakukan di Kecamatan Kembangan.

