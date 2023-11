Jadwal Red Sparks vs Expressway Hari Ini: Dukung Megawati Hangestri di Liga Voli Putri Korea

Dalam empat laga pertama, Red Sparks meraih 3 kemenangan dan 1 kekalahan. Dalam empat laga ini pula, Megawati sudah mencetak 95 poin dan dua kali jadi MVP alias pemain terbaik. Pevoli berusia 24 tahun itu pun diharapkan bisa kembali tampil menawan pada laga kelima ini. Menjelang pertandingan kontra Expressway, Red Sparks Sedang berada di peringkat ketiga klasemen Korean V-League 2023/2024. Berkut daftar pemain Red Sparks beserta pertandingan mereka hari ini.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: BOLANET »

:

KOMPASTV: Jadwal Red Sparks vs Hi-Pass, Megawati Hangestri dkk Tantang Juara Bertahan yang Tengah Terseok-seokBerikut jadwal pertandingan Korean V-League antara klub Megawati Hangestri Pertiwi Red Sparks vs Hi-Pass.

Sumber: KompasTV | Baca lebih lajut ⮕

CNNIDDAILY: Jadwal Red Sparks vs Hi Pass: Kans Megawati Raih MVPBerikut jadwal Red Sparks vs Hi Pass yang akan dijalani Megawati dalam lanjutan liga voli Korea Selatan.

Sumber: CNNIDdaily | Baca lebih lajut ⮕

CNNIDDAILY: Megawati Ungkap Rahasia Jadi Bintang Red Sparks di Liga Voli KoreaMegawati Hangesteri Pertiwi mengungkap rahasia menjadi bintang Jung Kwan Jang Red Sparks di Liga Voli Korea 2023/2024.

Sumber: CNNIDdaily | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: Klasemen Liga Voli Korea Putri: Tim Pornpun Menang, Megawati bersama Red Sparks Tatap Runner-upHasil dan klasemen Liga Voli Korea Selatan Putri di mana Megawati Hangestri bersama Red Sparks menatap runner-up, tim Pornpun Guedpard menang 3-1.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: Hasil Klasemen Liga Voli Korea Wanita: Tim Megawati Naik ke Posisi 3, Penakluk Red Sparks TerkaparTim Megawati Hangestri Red Sparks tuai keuntungan naik ke posisi 3 klasemen Liga Voli Korea Wanita setelah GS Caltexx kalah dari Pink Spiders.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

BOLASPORTCOM: Megawati dan Red Sparks Ketiban Durian, Naik Peringkat Karena Tim Penakluk RemukPeringkat JungKwanJang Red Sparks, tim yang dibela pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi mengalami kenaikan satu tingkat.

Sumber: BolaSportcom | Baca lebih lajut ⮕