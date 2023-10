Jadwal Persib Bandung Vs PSS Sleman: Live Streaming & Siaran Langsung TV, Prediksi Skor

Persib Bandung tidak akan membuang peluang untuk mendulang angka penuh di kandang saat menjamu PSS Sleman demi memperpanjang catatan tanpa kekalahan di akhir putaran pertama.

Kesempatan Persib mendapatkan poin penuh sangat terbuka. Selain bermain di hadapan Bobotoh, mereka juga menghadapi PSS Sleman yang sedang mencari tiga poin pertama setelah di tujuh laga sebelumnya paceklik kemenangan.Raihan poin penuh sangat penting bagi Persib untuk tetap berada di empat besar di putaran pertama. Tidak tertutup kemungkinan juga bagi Persib berada di dua besar jika Madura United dan RANS Nusantara tersandung.

Di lain sisi, PSS menjalani laga berat. Dalam lima pertandingan terakhir, mereka hanya mengemas dua imbang dan tiga kekalahan. PSS hanya mengandalkan motivasi demi mencuri poin di kandang Persib. Posisi mereka yang berada di papan bawah sangat rawan dikejar Persita Tangerang dan Arema FC. Kemenangan akan menjadi modal bagus buat PSS dalam menyambut putaran kedua. headtopics.com

Baca lebih lajut:

GOAL_ID »

Jadwal dan Live Streaming BRI Liga 1 Persib Bandung vs PSS SlemanJadwal BRI Liga 1 Persib vs PSS di 28 Oktober 2023. Saksikan live streaming Persib vs PSS di Vidio. Baca lebih lajut ⮕

Persib Bandung Vs PSS, Catatan Bojan Hodak Soal Kekuatan SlemanPersib Bandung berada di atas angin untuk keuar sebagai pemenang saat menjamu PSS Sleman. Namun Bojan Hodak enggan terlena. Baca lebih lajut ⮕

Persib vs PSS Sleman: Maung Bandung Racik Strategi Patahkan Transisi Cepat Super EljaPersib Bandung akan menjamu PSS Sleman pada pekan ke-17 BRI Liga 1 2023-2024, Sabtu (28/10/2023). Baca lebih lajut ⮕

Persib Bandung Vs PSS, Raihan Gol Sempat Terhenti, DDS Siap Gas LagiDavid da Silva siap membantu Persib melanjutkan tren positif. Menutup putaran pertama Maung Bandung menuju rekor tak terkalahkan 10 laga. Baca lebih lajut ⮕

Beckham Bidik PSS Sleman Jadi Korban Persib Bandung SelanjutnyaPersib Bandung akan melakoni kandang terakhir di putaran pertama Liga 1 2023/2024 menghadapi PSS Sleman. Duel kedua tim digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Baca lebih lajut ⮕

Demi Kemenangan di Kandang Sendiri, Bojan Hodak Minta Persib Bandung Waspadai Serangan Balik Cepat PSS SlemanPelatih Persib Bandung, Bojan Hodak minta anak asuhnya untuk mewaspadai serangan balik PSS Sleman pada laga terakhir putaran pertama Liga 1 2023/2024 Baca lebih lajut ⮕