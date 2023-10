Jadwal Napoli Vs AC Milan: Live Streaming & Siaran Langsung TV, Prediksi Skor

Dua juara terakhir Italia akan bertarung! Napoli akan menjamu AC Milan pada giornata kesepuluh Serie A 2023/24 di Stadio Diego Armando Maradona, Senin (30/10) dini hari WIB.saat ini duduk di urutan keempat klasemen dengan koleksi 17 poin dari sembilan pertandingan, tertinggal lima poin dari Inter Milan yang berada di puncak.

Tim asuhan Rudi Garcia saat ini sedang dalam tren positif setelah meraih tiga kemenangan beruntun di semua kompetisi, dengan terbaru mereka sukses menaklukan tim debutan Liga Champions Union Berlin dengan skor tipis 1-0.bertengger di urutan kedua klasemen dengan raihan 21 poin dari sembilan laga. Tren empat kemenangan berturut-turut mereka di Serie A terpaksa terhenti setelah mereka kalah dari Juventus awal pekan ini.

Anak buah Stefano Pioli juga belum mampu menang di Liga Champions setelah bermain imbang 0-0 masing-masing dengan Newcastle serta Borussia Dortmund, dan dihajar tiga gol tanpa balas oleh Paris Saint-Germain. headtopics.com

