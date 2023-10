Jadwal dan Live Streaming LaLiga Spanyol Barcelona vs Real Madrid di Vidio

Pertandingan kali ini akan berlangsung Sabtu (28/10/2023) mulai pukul 21.15 WIB. Tuan rumah sukses memetik kemenangan di dua partai terakhir.

Pada LaLiga, Barcelona mengalahkan Athletic Bilbao dengan skor tipis 1-0. Catatan itu membuat mereka menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di Liga. Sementara pada pertandingan Liga Champions di tengah pekan, Barcelona juga mampu membekuk Shakhtar Donetsk dengan skor 2-1. headtopics.com

Di sisi lain, Real Madrid gagal berjaya pada penampilan terakhir di LaLiga. Real Madrid harus puas bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Sevilla. Meski begitu, hasil ini tidak mengubah status mereka sebagai pemuncak klasemen.

