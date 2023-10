Jadi Sobat Q2 Lagi dan Pulihkan Senjata Rahasia, Bagnaia Siap Tantang Martin di Buriram

BOLASPORT.COM - Kepercayaan diri pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, membumbung tinggi setelah hasil bagus dan feeling bagus yang dialaminya pada hari pertama dari seri ke-17 MotoGP Thailand 2023.

Akhir pekan lomba Pecco Bagnaia akhirnya tak lagi dimulai dengan was-was setelah mampu lolos secara langsung ke kualifikasi 2 (qualifying/Q2) MotoGP Thailand 2023. Kepastian tampil secara otomatis di sesi yang memperebutkan pole position didapat sang juara bertahan setelah menembus posisi 10 besar dalam latihan MotoGP Thailand.

Dalam sesi yang dihelat pada Jumat (27/10/2023) sore di Sirkuit Chang, Buriram, Thailand, Bagnaia menempati urutan ketujuh dengan torehan waktu lap terbaik 1 menit 30,069 detik. Dengan pembalap tercepat sekaligus pesaing utamanya dalam perburuan gelar yaitu Jorge Martin (Prima Pramac), Bagnaia masih terpaut 0,243 detik.Sebagai informasi, dalam dua seri sebelumnya yaitu GP Indonesia dan GP Australia, anak didik Valentino Rossi itu selalu merangkak dari Q1. headtopics.com

Saat GP Indonesia Bagnaia bahkan gagal lolos dari Q1 sehingga mencetak posisi start terburuknya dalam 16 bulan yaitu posisi ke-13 walau akhirnya menang. Untuk ukuran pembalap yang hampir tak pernah gagal merebut baris start terdepan dan sedang berusaha mempertahankan gelar, ini jelas bukan kabar gembira.

