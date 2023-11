Jadi Simbol Solidaritas Palestina, Ini Daftar Artis Tanah Air yang Unggah Buah Semangka

Kala itu, Israel berhasil mengambil alih bagian barat dan Gaza, serta menguasai bagian timur Yerussalem. Di wilayah tersebut, pemerintah Israel pun menjadikan pengibaran bendera Palestina sebagai bentuk pelanggaran pidana.

Bagi masyarakat Palestina, simbol semangka melambangkan budaya dan identitas. Sebagai bentuk protes, pertanian, kuliner dan sastra, masyarakat Palestina menggunakan semangka untuk merepresentasikan identitas nasional, yang berhubungan dengan tanah dan perlawanan mereka.

Buah Semangka tumbuh di seluruh Palestina, dari Jenin hingga Gaza. Semangka juga memiliki warna yang sama dengan bendera Palestina, yang terdiri dari warna merah, hijau, putih, dan hitam. Sehingga digunakan untuk memprotes penindasan Israel terhadap bendera dan identitas Palestina.Nah siapa saja artis tanah air yang memposting potongan buah semangka di media sosial pribadinya sebagai bentuk dukungan Palestina? berikut ulasannya.

Dalam caption perempuan berdarah arab itu juga memasang dua potongan buah semangka dan menulis tagar saya bersama Palestina dalam bahasa Inggris.Hanung Bramantyo Cari Dokter di Singapura untuk Gugurkan Kandungan Zaskia Mecca, Teuku Wisnu Jadi Penyelamat JaninnyaIstri Indra Bekti menjadi artis yang juga mendukung Palestina dengan memposting gambar semangka. Uniknya istri Indra Bekti mengunggah gambar seorang gadis kesil yang duduk di atas buah semangka sambil melihat pemandangan bumi Palestina.

"Untuk mu palestina. Doaku untuk kalian dan perjuangan kalian yang luar bias. Allahu Akbar," tulisnya di caption foto.Teuku Wisnu menjadi artis yang peduli dengan Palestina. Beberapa kali dia mengajak para follower-nya untuk memberikan bantuan ke Palestina.

