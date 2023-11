Jadi Perwakilan JKT48, Feni Gabung Quadlips

Selain Feni, ada tiga member lain di Quadlips yakni Hina dari SKE48, Cole dari MNL48, dan Fame BNK48.

“Dengan girl group yang menjadi fenomena global baru-baru ini, dibentuklah unit pertama dengan anggota terpilih dari Nagoya (SKE48), Jakarta (JKT48), Bangkok (BNK48) dan Manila (MNL48),” tulis manajemen JKT48 dalam keterangan pers-nya pada Minggu (29/10/2023) malam.

Quadlips akan menjadi proyek baru yang telah diluncurkan oleh Superball, sebuah perusahaan Jepang yang mengoperasikan bisnis licensing dari sister group AKB48 di luar Jepang. Sebelumnya, Superball juga telah menjalankan proyek internasional seperti IZ*ONE, dan akan merencanakan berbagai aktivitas menggabungkan berbagai macam budaya yang ada di Asia Tenggara.sebagai Quadlips yang sudah dijalankan adalah ikut dalam pengumuman unit di konser Depart'Cher Cherprang BNK48's Graduation di Bangkok, Thailand pada 29 Oktober 2023 kemarin.

Feni Jadi Wakil JKT48 di Quadlips, Girl Group Baru Bareng Member SKE48, BNK48, dan MNL48Pencapaian baru berhasil diraih member JKT48 Feni Fitriyanti. Dia diumumkan menjadi wakil JKT48 dalam girl group baru bernama Quadlips. Baca lebih lajut ⮕

Feni Tidak Cuma Mewakili JKT48, Tetapi Juga Menjadi Leader QUADLIPSMinggu (29/10) malam, diumumkan bahwa Feni Fitriyanti menjadi wakil JKT48 di QUADLIPS. Feni ternyata didaulat menjadi leader di QUADLIPS. Baca lebih lajut ⮕

