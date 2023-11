Jadi Lambang Dukungan untuk Palestina, Inilah 5 Fakta Unik Semangka yang Jarang Diketahui

Saat itu, Pemerintah Israel melarang pengibaran bendera Palestina di beberapa wilayah karena telah berhasil dikuasai pasukan Israel. Untuk menghindari larangan tersebut, warga Palestina mulai menggunakanBuah yang menyegarkan itu dipilih karena memiliki warna yang serupa dengan bendera Palestina, yakni merah, hitam, dan hijau. Hingga saat ini,adalah buah tropis yang memiliki daging buah berwarna merah dan dipenuhi biji berwarna hitam.

