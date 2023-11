Jadi Gora di Budi Pekerti, Omara Esteghlal: Dari Pertama, Aku Jatuh Hati

jpnn.com - Aktor Omara Esteghlal menceritakan proses pendalaman karakter dalam berakting sebagai Gora di film Budi Pekerti."Sebelum dikasih skrip, dia pun menjelaskan dulu apa maskud inti dari skrip tersebut. Setelah itu kita ada diskusi, benar-benar readingnya one on one, kadang readingnya cuma aku, Wregas, dan Mbak Ine doang, kami bertiga," ujar Omara Esteghlal di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/10).

Baca Juga:Selama proses reading, dia pun banyak berdiskusi dengan sang sutradara mengenai karakter Gora yang diperankannya. "Pertama seperti apa sebagai manusia, kedua, apa sebagai karakter, ketiga, dia dicerita ini sepenting apa," ucap Omara.

"Jadi, pendalaman karakter bukan sekadar oh dia ini orgnya abc, tetapi dalam puzzle cerita ini dia sepenting apa sih, membawa apa sih, apa gunanya dia untuk di gaung tinta, apa gunanya dia untuk Bu Prani," sambungnya.Pasalnya, menurutnya, karakter Gora merepresentasikan sifat manusia. headtopics.com

