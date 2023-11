Jadi Calon Tunggal Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto akan Jalani Fit and Profer Test 14 November 2023

Adapun terkait jadwal pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan '(fit and proper test') terhadap calon tunggal Panglima TNI akan digelar Komisi I DPR tanggal 14 November 2023. Kementerian Luar Negeri Filipina menuduh China menyusup ke perairannya, Kamis (2/11/2023). Tudingan ini setelah insiden yang melibatkan kendaraan militer kedua negara di perairan dangkal sengketa di Laut China Selatan awal pekan ini.

Kemarau panjang yang terjadi saat ini membuat ribuan warga Banyuwangi mengikuti salat Istisqa serentak di berbagai titik pada Kamis siang agar diberikan hujan. Kekuatan militer Houthi Yaman yang serukan perang terhadap israel ternyata punya rudal jarak jauh buatan sendiri, dan pernah dipamerkan pada September 2022 lalu

