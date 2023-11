Izin Diperketat, Sandiaga Uno Ingatkan Pengelola Wisata Jembatan Kaca Tak Hanya Tampilkan Keunikan

mengingatkan kepada pengelola destinasi wisata, terutama wisata jembatan kaca untuk tidak hanya menampilkan keunikan, tapi juga harus mengutamakan keselamatan.

Hal tersebut disampaikan Sandiaga menanggapi peristiwa pecahnya jembatan kaca yang terletak di objek wisata, kawasan Hutan Pinus Limpakuwus, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (25/10/2023) lalu, "Salah satu yang miss, di jembatan The Geong ini adalah bahwa perizinannya itu tidak diurus dengan benar," ujar Sandiaga saat The Weekly Brief di Jakarta, Senin (30/10/2023).Berkaca Kasus Jembatan Kaca Pecah, Kemenparekraf Ingatkan Pengelola Destinasi Wisata Tiga Hal Ini

Sandiaga berujar, seharusnya fasilitas pariwisata yang dibangun di atas ketinggian tertentu memiliki standar keselamatan yang tinggi. Selain izin dari Kemenparekraf, juga harus mendapatkan izin dari Kementerian PUPR. headtopics.com

Kemenparekraf juga mengimbau kepada pengelola destinasi wisata, terutama wisata jembatan kaca untuk mengutamakan keselamatan dibandingkan hanya mengedepankan keunikan untuk menarik wisatawan. "Desain-desain jangan hanya tampilkan keunikan. Yang menjadi salah satu fatal ketebalan kaca yang sangat tipis. Dan ini kalau dilihat merupakan suatu kesalahan yang sangat fundamental," tuturnya.

Ke depan, kata Sandiaga, Kemenparekraf bersama Pemerintah Daerah, serta pemangku kepentingan terkait lainnya akan memastikan pemberian izin akan diberikan dengan ketat.Diketahui, insiden jembatan kaca pecah di wisata headtopics.com

menewaskan seorang pengunjung asal Banjarnegara berinisial FA dan satu pengunjung yang berinisial A mengalami luka-luka., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, memasuki babak baru. Polresta Banyumas telah menetapkan seorang tersangka dalam kasus ini.

