Isu Moon Ga Young dan Son Heung Min Segera Menikah Menggema

Selebriti WowKeren - Isu Moon Ga Young dan Son Heung Min segera menikah meluas pada Kamis (26/10). Kabar ini muncul perdana melalui cuitan seorang Knetz pemilik akun Twitter @K***I (K).

K menulis menerangkan kalau seorang kenalannya sosok yang bekerja di perencanaan pernikahan. Heung Min dan Ga Young diterangkan datang bersama untuk mempersiapkan pernikahan mereka. BACA JUGA... Cuitan tersebut viral dalam waktu singkat dan kemudian dihapus. Media Korea kemudian mengaitkan mengenai cincin yang pernah dipakai Heung Min April lalu. Momen itu sempat menimbulkan kecurigaan pernikahan.

Pihak Ga Young atau Heung Min sendiri belum memberikan penjelasan terkait dengan kabar yang menyeret mereka. Sehingga, penggemar dibuat bertanya-tanya mengenai hal ini. WowKeren - Isu Moon Ga Young dan Son Heung Min segera menikah meluas pada Kamis (26/10). Kabar ini muncul perdana melalui cuitan seorang Knetz pemilik akun Twitter @K***I (K). headtopics.com

K menulis menerangkan kalau seorang kenalannya sosok yang bekerja di perencanaan pernikahan. Heung Min dan Ga Young diterangkan datang bersama untuk mempersiapkan pernikahan mereka. BACA JUGA... Cuitan tersebut viral dalam waktu singkat dan kemudian dihapus. Media Korea kemudian mengaitkan mengenai cincin yang pernah dipakai Heung Min April lalu. Momen itu sempat menimbulkan kecurigaan pernikahan.

Minyak Diramal to The Moon, Menteri ESDM: Makin Sedih!Kementerian ESDM terus mewaspadai potensi kenaikan harga minyak mentah global imbas konflik antara Hamas Palestina dengan Israel. Baca lebih lajut ⮕

Geliat Kru Ciptakan Tanah Suku Osage di Killers of the Flower MoonMartin Scorsese menggandeng desainer produksi legendaris untuk membangun tanah tempat suku Osage tinggal pada 1920-an silam. Baca lebih lajut ⮕

10 Drama Korea Terbaru yang Tayang di Bulan November 2023, Banjir Bintang Korea TernamaMoon in the Day jadi salah satu drama yang tayang di bulan November mendatang. Baca lebih lajut ⮕

6 Potret Lawas Ayana Moon di Tahun ke-3 Usai Mualaf, Mantab Berhijab dan Tampil AnggunPesona Ayana Moon di awal-awal jadi mualaf bikin pangling. Baca lebih lajut ⮕

Erling Haaland Buka Puasa di Liga Champions, Manchester City Benamkan Young Boys Erling Haaland mengukir dwigol sekaligus mengakhiri puasa golnya di Liga Champions, saat Manchester City menundukkan Young Boys 3-1. Baca lebih lajut ⮕

Man of the Match Young Boys vs Manchester City: Erling HaalandErling Haaland merupakan pemain terbaik pada laga Young Boys vs Manchester City, Kamis (26/10/2023) WIB. Dia mencetak dua gol bagi kemenangan Man City atas Young Boys. Baca lebih lajut ⮕